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9 померло, 4 – у важкому стані: страшне ДТП на Одещині

Кривава субота – 9 людей загинули в аварії на Овідіопольській трасі на Одещині. Трагедія сталася біля селища Прилиманське близько другої години дня. Маршрутка з Великодолинського прямувала до Одеси, в неї врізалась вантажівка, що перевозила технічне мастило. За попередніми даними, водій великоваговика виїхав на зустрічні смугу і не впорався з керуванням.

На місці загинув шофер маршрутки та 8 пасажирів. Ще чотирьох людей, зокрема і водія вантажівки, госпіталізували до міської та обласної лікарень. Стан постраждалих – важкий. Троє з них у реанімації, зокрема жінка, у неї численні травми.

Удар був настільки сильним, що обидва автомобілі розтрощило. Аби дістати постраждалих і тіла загиблих, знадобилось 3 наряди рятувальників.

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На місце трагедії згодом почали приїжджати люди та шукати своїх родичів.

У ЗМІ з’явилася інформація, що маршрутка була переповнена. Але Овідіопольська влада це спростувала.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. Винуватцю аварії загрожує до 10 років ув’язнення. На Овідіопольській дорозі це не перша смертельна аварія.

До слова, раніше Факти ICTV писали про ДТП на мосту Києві, де Hyundai влетів у Lexus під час оформлення аварії.

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