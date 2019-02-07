Англійська, гімнастика і розмовний клуб: життя пенсіонерів в Естонії

Естонські пенсіонери вражають своєю активністю. Вранці англійська, далі танці, по обіді – гімнастика, вечері – розмовний клуб – це розклад дня, одного з сотні державних гуртків та курсів.

В країні хочуть, аби літні люди жили от і створюють усі умови для покращення їхнього фізичного та психічного здоров’я.

Як завантажити картинку, створити документ у Word, і що таке USB дріт. На спеціальних курсах пенсіонерів елементарній комп’ютерній грамотності навчають за місяць. Денний соціальний центр для пенсіонерів фактично університет третього віку. Таких в Естонії десятки. Як правило по одному на район. Усі вони державні. Завдяки їхній роботі, день естонського пенсіонера розписаний похвилинно.

За таке задоволення відвідувачі платять 4-5 євро на місяць за середньої пенсії 350-400 євро, це по кишені, кажуть тутешні студентки.

Читайте: Під Одесою мотоцикл насмерть збив пенсіонерку

Символічна плата хіба мотивує відвідувати. Основне фінансування з муніципалітетів. Для більшості клуб – не просто навантаження для тіла чи мозку, це нові виклики і нові цілі.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що розмір середньої пенсії в Україні станом на 1 січня 2019 року становить 2 645 грн.

Опубліковано Лютий, 07 в 11:10



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.