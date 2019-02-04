У селі Новоселівка Одеської області під колесами мотоцикла загинула місцева пенсіонерка.

Водій мотоцикла Ява на одній із сільських вулиць, не зваживши на погодні умови, не впорався з керуванням і збив жінку, яка перетинала дорогу, повідомляє обласна поліція.

Порушено справу за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Водія затримали до обрання запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із вилученням прав до трьох років або без такого.









Під Одесою мотоцикл насмерть збив пенсіонерку / 2 фотографии

Нагадаємо, у листопаді 2018 року у Львівській області мотоцикл зіткнувся з велосипедом, в результаті чого загинули дві людини.

Фото: od.npu.gov.ua