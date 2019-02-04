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Під Одесою мотоцикл насмерть збив пенсіонерку

У селі Новоселівка Одеської області під колесами мотоцикла загинула місцева пенсіонерка.

Мотоцикл насмерть збив пенсіонерку

Водій мотоцикла Ява на одній із сільських вулиць, не зваживши на погодні умови, не впорався з керуванням і збив жінку, яка перетинала дорогу, повідомляє обласна поліція.

Порушено справу за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Водія затримали до обрання запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із вилученням прав до трьох років або без такого.

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Під Одесою мотоцикл насмерть збив пенсіонерку / 2 фотографии

Нагадаємо, у листопаді 2018 року у Львівській області мотоцикл зіткнувся з велосипедом, в результаті чого загинули дві людини.

Фото: od.npu.gov.ua

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