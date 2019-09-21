Арундаті Рой та Еліф Батуман. Хто з відомих людей приїхав на Львівський BookForum

Понад 2 тис. літературних новинок і більше 800 заходів – 26-ий BookForumне перестає дивувати. Сюди з’їхались автори із 30 країн. Книжковий світ на форумі творили жінки – українські авторки Марія Матіос, Мар’яна Савка, Галина Вдовиченко, а також індійська письменниця Арундаті Рой та американська журналістка Еліф Батумі.

Аби підкреслити вагомість жінки у культурі, на форумі організували окремий кластер подій Жінка в темі, який зосереджується на взаємодії літератури та правозахисту. У центрі уваги – покоління 25-45+, чиї голоси зазвучали на повну силу протягом останніх років, сформувавши цікаву та нову солідарну спільноту, що тяжіє до творення спільних проектів і перетворення культурного простору навколо себе.

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BookForum- це найкраща нагода не лише познайомитися з літературними новинками з усього світу, а й з їх авторами, відомими та успішними людьми. Уперше до Львова завітала американська письменниця Еліф Батуман – авторка автобіографічної книжки Біси: пригоди російських книжок і людей, які їх читають та роману Ідіотка, який торік став фіналістом Пулітцерівської премії. На пропозицію відвідати книжковий форум погодилась не вагаючись.

Про щастя і успіх говорила, і відома індійська письменниця й громадська активістка Арундаті Рой. Світове визнання письменниця здобула завдяки першому роману Бог Дрібниць. Книжку відзначили Букерівською премією 1997 року, переклали понад 40 мовами, зокрема українською.

Новий роман Арундаті Рой можна купити на львівському форумі. Та це далеко не весь список топ-новинок і відомих гостей цьогорічного заходу. Попереду ще два цікаві дні книжкового свята.

До слова, у Києві пройшов форум розвитку малого та середнього бізнесу.

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