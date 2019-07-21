За результатами екзит-полу, партія Батьківщина проходить до Верховної Ради і може отримати 22 мандати.

Відповідно до результатів екзит-полу, партія Батьківщина набрала 7,4% голосів. Відповідно, у парламенті їй може дістатися 22 мандати.

Список партії Батьківщина у Верховній Раді:

1. Юлія Тимошенко

2. Сергій Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергій Соболєв

5. Олена Кондратюк

6. Іван Кириленко

7. Андрій Кожем’якін

8. Григорій Немиря

9. Сергій Власенко

10. Валерій Дубіль

11. Олександр Абдуллін

12. Іван Крулько

13. Анжеліка Лабунська

14. Костянтин Бондарєв

15. Михайло Цимбалюк

16. Віталій Данілов

17. Ольга Бєлькова

18. Олексій Кучеренко

19. Андрій Ніколаєнко

20. Михайло Волинець

21. Андрій Пузійчук

22. Альона Шкрум

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Нагадаємо, результати екзит-полу 2019 вказують на те, що до Верховної Ради (9 скликання) проходять п’ять партій – Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.

Фото: Батьківщина