Станом на зараз тієї кількості російських військ, яка зосереджена поблизу українського державного кордону, недостатньо для повномасштабного наступу на територію України.

Про це заявив сьогодні під час брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація, що війська РФ можуть здійснити напад у будь-який момент.

– Російські війська мають змогу атакувати Україну в будь-який момент, починаючи з 2014 року… Кількість військ РФ, що скупчилися вздовж кордону України та на окупованих територіях України, велика, вона становить пряму загрозу Україні. Проте наразі ця кількість недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього українського кордону, – наголосив Кулеба.

За словами міністра, росіянам зараз бракує “деяких важливих військових показників і систем”, без яких вони не можуть здійснити такий повномасштабний наступ. Водночас Кулеба наголосив, що це не означає, що Росія протягом певного часу не здатна наростити свої військові сили поблизу кордону до достатнього рівня.

– Але знову ж таки: ми можемо говорити 100 разів на день, що вторгнення неминуче. Проте це не змінює ситуацію на місці, – додав міністр.

Кулеба нагадав, що не менш загрозливим є російський сценарій з дестабілізації ситуації в Україні, й Москва вже почала його втілювати. За словами очільника МЗС, йдеться про поширення паніки серед населення, тиск на фінансову систему України, здійснення кібератак проти нашої держави.

– Це також частина російського плану агресії. І я впевнений, що президент Путін був би щасливий, щоб цей план був успішний. Щоб йому навіть не довелося вдаватися до військової сили, щоб поставити Україну в особливо вразливу позицію, – пояснив Кулеба.

Нещодавно в НАТО вирішили збільшити свою військову присутність у Східній Європі через загрозу нападу РФ на Україну.

Водночас Пентагон перевів у режим підвищеної готовності до 8,5 тис. американських військових. Їх у разі потреби можуть відправити до Європи для посилення НАТО.