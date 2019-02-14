ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android

Кораблі НАТО увійдуть в Чорне море найближчими днями – Йенс Столтенберг

Кораблі НАТО увійдуть в Чорне море найближчими днями. Про це по завершенню зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу заявив Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кораблі проводитимуть в акваторії Чорного моря навчання. Це рішення Альянсу свідчить про повну підтримку України. І намагання вирішити конфлікт, що стався в Керченській протоці.

Вперше за два роки на зустрічі був присутній міністр оборони України Степан Полторак.

Потрапити у НАТО Степану Полтораку допомогла Велика Британія. Вона організувала сніданок для усіх міністрів оборони Альянсу.

Україна, перед засіданням, надала список бажаної допомоги, аби оборонні чиновники мали час його обговорити. Попередньо, допомогу обіцяють США. Однак, ще потрібне добро від Конгресу.

Дивіться:  Стріляють з флангів та зруйнованих будівель: тактика бойовиків на Донбасі

Від країн-партнерів Україна хоче отримати, передусім, високоточну зброю, якої сама не має. Утім, міністр оборони запевняє, вже цього року наш оборонпром поставить на озброєння 20 унікальних зразків обладнання.

Раніше Факти ICTV писали, про що говорили у перший день з’їзду міністри оборони Альянсу у Брюсселі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

США озброять Польщу 20 ракетними системами HIMARS
Крилаті ракети та агресивні дії Росії: про що говорили міністри оборони Альянсу у Брюсселі
Що змінить курс на ЄС і НАТО в Конституції
Україна в НАТО: Рада запропонувала почати переговори
НАТО визнає прагнення України вступити в Альянс і чекає на продовження реформ
Росія виставить на кордоні з країнами НАТО ракетний комплекс ЗРК С-350 Вітязь
НАТО готується до миру без ракетного договору – Столтенберг
НАТО наполягає на прискореному вступі України – Полторак

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка