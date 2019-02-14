Кораблі НАТО увійдуть в Чорне море найближчими днями – Йенс Столтенберг

Кораблі НАТО увійдуть в Чорне море найближчими днями. Про це по завершенню зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу заявив Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кораблі проводитимуть в акваторії Чорного моря навчання. Це рішення Альянсу свідчить про повну підтримку України. І намагання вирішити конфлікт, що стався в Керченській протоці.

Вперше за два роки на зустрічі був присутній міністр оборони України Степан Полторак.

Потрапити у НАТО Степану Полтораку допомогла Велика Британія. Вона організувала сніданок для усіх міністрів оборони Альянсу.

Україна, перед засіданням, надала список бажаної допомоги, аби оборонні чиновники мали час його обговорити. Попередньо, допомогу обіцяють США. Однак, ще потрібне добро від Конгресу.

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Від країн-партнерів Україна хоче отримати, передусім, високоточну зброю, якої сама не має. Утім, міністр оборони запевняє, вже цього року наш оборонпром поставить на озброєння 20 унікальних зразків обладнання.

Раніше Факти ICTV писали, про що говорили у перший день з’їзду міністри оборони Альянсу у Брюсселі.

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