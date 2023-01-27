РФ поширює дезінформацію про прорив біля Вугледара та Оріхова – розвідка Британії

Січень, 27 в 9:34

Російські джерела навмисно поширюють дезінформацію про успіхи армії РФ біля Вугледара Донецької області та Оріхова Запорізької області.

На переконання розвідки Міноборони Великої Британії, таким чином у РФ намагаються натякнути на те, що російська операція триває.

В оборонному відомстві звернули увагу на те, що впродовж останніх шести днів у Росії поширюються заяви про нібито прорив української оборони та значне просування біля Оріхова в Запорізькій області та поблизу Вугледара в Донецькій області, що за 100 км на схід.

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Однак у розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що російські підрозділи, імовірно, проводили локальні розвідувальні атаки поблизу Оріхова та Вугледара, але дуже малоймовірно, що справді досягли там будь-яких суттєвих успіхів.

Зауважимо, що аналітики Інституту вивчення війни також вважають несумісними з реальністю заяви, що поширюються в РФ, про нібито успішний наступ росіян у Запорізькій області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 338-му добу.

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