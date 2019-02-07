Чому люди помирають від падіння бурульок і хто за це відповість

Бурульки і гори снігу на дахах стали справжнім стихійним лихом, вони калічать людей і руйнують навколишню інфраструктуру.

Трагічні випадки впродовж останніх днів трапилися в різних містах. У Сумах та Полтаві вони були смертельними.

83-річному пенсіонеру велетенська бурулька просто пробила голову. Чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою госпіталізували, але наступного дня він помер. У Полтаві від снігу та криги, які впали з дахів, лише за тиждень лютого постраждали 6 людей, а від початку року – 10. Серед яких двоє дівчаток. Одна дитина була в комі.

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Крижані брили загрожують життю прямо в центрі Полтави. Лише вчора після трагедії їх активно почали збивати. Майже всі тротуари в червоних стрічках. Жителі скаржаться, і під будинками страшно ходити, але і обійти майже неможливо.

Поліція за фактом загибелі пенсіонера відкрила кримінальне провадження за статтею Службова недбалість, яка спричинила смерть. Однак, хто буде за це відповідати, незрозуміло. Адже в міській раді переконують, що відповідальність за неприбраний сніг та бурульки несуть жителі будинків, бо комунальники не мають ані компетенції це робити, ані необхідної техніки і фахівців для проведення висотних робіт.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Харкові жінка випала з балкона, коли збивала бурульки.

Опубліковано Лютий, 07 в 22:03



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