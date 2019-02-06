На проспекті Московському в Харкові жінка випала з балкона, коли збивала бурульки. Її госпіталізували в важкому стані.

У Харкові жінка випала з балкона, коли збивала бурульки. Її госпіталізували у важкому стані, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Харківській області.

Постраждала жінка перебуває в неконтактному стані. У неї закрита черепно-мозкова травма, забої різних частин тіла та відкритий перелом передпліччя.

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За фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) КК України з позначкою нещасний випадок.

Правоохоронці намагаються встановити особу жінки та обставини події.

Раніше у Харкові поліцейські застрелили 24-річного чоловіка, який розпакував продукти в супермаркеті і відмовився платити.

Фото: dreamstime