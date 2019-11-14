Відремонтував дорогу, але зробив її платною. Що таке концесія та де буде в Україні

У жовтні парламент ухвалив, а президент підписав закон Про концесію, по суті тривалу оренду державних підприємств. Уряд очікує, що інвестиції підуть в українську інфраструктуру, на яку часто не вистачає бюджетних коштів. Ідеться про дороги, мости, вокзали, порти та аеропорти. Інвестор зобов’язується побудувати або модернізувати об’єкт інфраструктури, і водночас отримує від держави ексклюзивне право вести на ньому бізнес. Наприклад, відремонтувати дорогу, але зробити її платною. Врешті, цей вокзал чи аеропорт по закінченню договору знову повертається державі.

Аеровокзал у Чернівцях звели ще 33-го року минулого століття. Нині працює заради єдиного рейсу – Чернівці-Київ. Але більше аеропорт би і не прийняв. Зала на сто квадратних метрів і 20 місць для сидіння. Немає і багажного відділення – пасажири валізи отримують просто на вулиці. Та й дістатися сюди важко.

Тут працюють 170 людей, і бути містечковим аеродромом не готові. Бо ж у Чернівцях працює один із найбільших ринків в Україні, тут багато заробітчан, а сусідні Тернопільська та Хмельницька області власні аеропорти не зберегли.

Але на реконструкцію аеровокзалу, освітлення та розширення злітної смуги треба понад півмільярда гривень. Тут сподіваються на анонсовану концесію.

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Як і в портовому підприємстві Ольвія. Тут шість причалів і навіть своя залізнична станція. За рік компанія перевалює 2,5 млн тонн вантажів. Підприємство прибуткове, але потребує модернізації.

Тож, на концесію Ольвії вже приймають заявки охочих інвесторів, але зі своїми вимогами.

Протягом 35 років концесіонер буде сплачувати державі 89 млн грн.. – щороку, вкладе в розвиток понад півтора мільярда гривень і збудує потужний зерновий термінал. Зацікавилися вже півсотні компаній з різних країн.

Концесія – звична практика для світу. У Туреччині в концесії медичний сектор, у Європі та Америці – дороги й аеропорти.

Зрештою, від того виграють усі. Бо Україна вперше отримала якісний закон про концесію, який визначає чіткі правила гри і, навіть регламентує судові суперечки.

Експерти називають концесію оптимальним варіантом, щоб модернізувати українську інфраструктуру. Головне, щоби все відбувалося прозоро.

Факти ICTV раніше писали про те, що Кабмін планує концесії аеропортів.

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