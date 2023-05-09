Відображення ідентичності: ЄС про нову дату Дня Європи в Україні
Європейська комісія привітала рішення України почати святкування Дня Європи 9 травня. Про це заявила представниця Єврокомісії Дана Спінант.
– Ми вітаємо рішення України святкувати 9 травня як День Європи – це є відображенням європейської ідентичності українського народу, – зазначила вона.
Сьогодні, 8 травня, президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким щорічно в Україні відзначатимуть День Європи 9 травня.
За його словами, традицію святкування Дня Європи було встановлено багато років тому для відзначення досягнутих миру та єдності.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв, Тетяна Висоцька