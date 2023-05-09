Відображення ідентичності: ЄС про нову дату Дня Європи в Україні

Європейська комісія привітала рішення України почати святкування Дня Європи 9 травня. Про це заявила представниця Єврокомісії Дана Спінант.

– Ми вітаємо рішення України святкувати 9 травня як День Європи – це є відображенням європейської ідентичності українського народу, – зазначила вона.

Сьогодні, 8 травня, президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким щорічно в Україні відзначатимуть День Європи 9 травня.

За його словами, традицію святкування Дня Європи було встановлено багато років тому для відзначення досягнутих миру та єдності.

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