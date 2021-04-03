Українські прикордонники проведуть спільні навчання з військовими Британії

Державна прикордонна служба України проведе спільне навчання з військовослужбовцями Великої Британії, яке має відбутися влітку в одному з навчальних центрів Збройних Сил України.

Таким чином мають намір підвищити професійну підготовку прикордонних підрозділів швидкого реагування. Держприкордонслужба наголошує на важливості навчання українських військових у міжнародних вишколах.

Спільну українсько-британське навчання проведуть у рамках міжнародного проекту Cossack Mace – 2021. Зазначається, що це дозволить покращити спільну роботу військових підрозділів України та НАТО під час оборонних операцій.

Також у Держприкордонслужбі зазначають, що під час навчання планується відпрацювати процеси прийняття військових рішень та оборонних ситуацій спільно з іншими міжнародними штабами.

Стратегія воєнної безпеки України

Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію воєнної безпеки України. Документ формує політику української держави, зокрема, в оборонній сфері.

Також ця стратегія передбачає план дій щодо повернення територій ОРДЛО. У документі передусім зазначається про залучення дипломатичних заходів та участь у міжнародних операціях.