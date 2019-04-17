Дерева посічені осколками, ґрунт переораний вирвами: ворог б’є по Лебединському

Сьогодні ворог атакував один раз – з гранатометів вдарив по оборонцях Лебединського. Втрат серед наших захисників немає.

Дерева посічені осколками, ґрунт переораний вирвами. Від самого ранку армійці досліджують місце обстрілу. Бойовики застосували осколкові снаряди, призначені для ураження живої сили.

Бойовики гатили на світанку. Вогонь був досить щільний, відстань між вирвами менше 10 метрів.

Вразити живу силу бойовикам не вдалося, серед армійців ані подряпини, а от одна бойова машина піхоти таки виведена з ладу. Військові обіцяють, швидко відремонтують.

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До слова, ЗСУ розказали про тактику ворога під Мар’їнкою.

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