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Довіряти окупантам не можна: бійці ООС про перемир’я на Донбасі

Ворожі провокації з гранатометів і стрілецької зброї були у районі Водяного, Південного та Луганського. З початку нинішньої доби атак не зафіксовано.

Не на ураження, але російські окупанти, попри всеосяжне перемир’я, вогонь у бік позицій українських військових відкривають щодня. Поблизу Новолуганського тишу порушили й напередодні.

Серед бійців королівської бригади, які зараз боронять позиції на передовій, чимало тих хто пережив вже не одне перемир’я. Кажуть, довіряти окупантам не можна.

Відколи почало діяти чергове всеосяжне перемир’я, за дотриманням його умов, окрім представників ОБСЄ слідкують й спеціально відряджені українські військові.

Дивіться: У перший день “перемир’я” на Донбасі зафіксовано 111 порушень – ОБСЄ

Згодом уся зібрана інформація про порушення режиму тиші противником допоможе українській стороні довести злочини російських військових у міжнародних судах.

30 липня українську делегацію в Тристоронній контактній групі очолив Леонід Кравчук. Новий керівник групи запевнив, що очолив делегацію, щоб прискорити мир на Донбасі.

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