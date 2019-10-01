Диверсанти намагалися пролізти в бліндажі ЗСУ – отримали відсіч

У штабі ООС повідомляють про грубі порушення росіянами мінських домовленостей. Зкорема напередодні ворог гатив з мінометів та артилерії по Світлодарську, Травневому і Новолуганському.

А вночі 1 жовтня ворог знову атакував Новолуганське з мінометів. Загалом за 30 вересня було 19 обстрілів і один український армієць зазнав поранення.

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По одній з наших позиції без зупину працює снайпер, тому за маскувальні сітки тут краще не визирати.

Для перевірки на снайперський вогонь наші бійці піднімають над позиціями опудало, яке бере всі кулі на себе. Воїни в такий спосіб визначають, звідки цілить ворожий снайпер.

Ворожий снайпер ховається на підвищені в лісі, звідки йому все добре видно. Ще видніше йому стане за декілька тижнів, коли з дерев опаде листя.

Окупанти нахабніють переважно надвечір і вдосвіта – замість будильника. Інколи вони навіть пробують пролізти в бліндажі українських бійців. Але наші захисники не дають їм цього зробити.

Нагадаємо, на окупованих територіх Луганської області бойовики збили безпілотник СММ ОБСЄ.

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