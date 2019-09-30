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Розведення військ на Донбасі. Що буде з прифронтовою Авдіївкою

На передовій за 29 вересня було 26 ворожих атак. За 30 вересня зафіксовано вже два обстріли. На щастя, у нас без втрат.

Тони зрешеченого заліза та потрощеного бетону. За роки війни на авдіївській промзоні не вціліло нічого. Ворог тут не вгамовується навіть удень.

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Не цураються загарбники трасуючих снарядів, щоб випалити посохлу траву. І піротехніки, щоб виманити мішень для снайпера.

Аби заховатися подалі від ворожого ока, бійці спорудили своєрідний бункер.

Але якщо надійде наказ розвести війська – то підземне містечко і всі ці укріплення доведеться покинути.

Відступати муситимуть аж за місто, певні армійці. Авдіївка опиниться у сірій зоні, а ворог зі стрілецької зброї вже не дістане, тому гатитиме з важкої артилерії.

Нагадаємо, на Донбасі від осколкових поранень загинула 21-річна боєць Айдару Анастасія Вітовська.

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