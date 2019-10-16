Економія та чисте повітря: у Німеччині на стінах у квартирі вирощують сади

У Німеччині більшість нових квартир здають з екотехнологіями, зокрема, зелень розміщують не лише на балконах, а й в кімнатах. Це не лише модно, а й зменшує температуру в квартирах влітку.

Весь секрет – в системі поливу, від власника вимагається мінімум зусиль. А ще можна і помідори в місті вирощувати – за допомогою розумної автоматики.

Дизайнери кажуть, зелень може зробити навіть невелику квартиру яскравою і надати індивідуальності.

Просто на бетонних стінах створюють вертикальні сади – вазони ставлять один на одний. Усередині прокладені кабелі, які орошають рослини.

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Інженери підрахували, завдяки зелені кам’яні стіни влітку нагріваються значно повільніше – тож і на витратах на кондиціонери можна заощадити, бонусом буде чисте повітря в квартирі.

До слова, в Ужгороді відкрили супермаркет без пластику.

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