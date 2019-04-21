Екзит-пол другого туру: скільки опитають людей та коли оприлюднять дані

Традиційно в день виборів в Україні проводять соціологічні опитування. Сьогодні о 20:00 у Фактах ми оприлюднимо перші дані екзит-полу. А вже о 22:00 також назвемо і остаточні дані Національного екзит-полу – на момент закриття виборчих дільниць.

Як і в першому турі президентських виборів, наймасштабніше соціологічне опитування проводить консорціум Національний екзит-пол, до якого увійшли Фонд Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва, Центр Разумкова і Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

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Робота соціологів уже розпочалася з моменту відкриття дільниць і триватиме до завершення волевиявлення. Сьогодні в другому турі Президентських виборів інтерв’юери опитають майже 13 тис. українців, які прийшли голосувати. Екзит-пол проводять в усіх областях нашої держави.

Нагадаємо, що Факти ICTV стежать за другим туром виборів 2019 онлайн.

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