Другий тур виборів у розпалі. Як проходять вибори, як голосували кандидати, чи відбуваються порушення, яка явка та за кого голосують українці – дізнались Факти ICTV.

В Україні проходить другий тур виборів президента України 2019. З 44 кандидатів залишилось тільки два.

Сьогодні українці обирають між чинним президентом Петром Порошенком та кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, який набрав найбільшу кількість голосів у першому турі.

Якщо ви ще не встигли проголосувати, дільниці працюють з 8:00 ранку до 20:00 вечора.

Як голосували кандидати?

Своє волевиявлення вже здійснили деякі політики, громадські діячи, а також обидва кандидати у президенти.

Володимир Зеленський пообіцяв приїхати на свою дільницю об 11:00. За кілька годин до назначеного часу його дільницю оточили журналісти. Як тільки приїхав кандидат, його буквально атакувала преса з питаннями.

– Сьогодні буде перемога українців. Я сподіваюся, що буде перемога чесного вибору. Ми об’єднали країну. Що я відчуваю? Що все буде добре. Зараз поїду до своєї команди, вони теж нервують. Поїду і об’єднаю їх, – зазначив кандидат.

Він додав, що настрій зранку підняли діти, яєчня, кава і пісні Eminem, які включила дружина.

Окрім того, перед тим, як вкинути бюлетень в урну, Зеленський продемонстрував журналістам результат свого волевиявлення. Нагадаємо, що фото- та відеофіксація бюлетенів заборонена і карається штрафом.

Петро Порошенко традиційно проголосував у Будинку офіцерів. Перед цим він разом з сім’єю відвідав недільну службу у Михайлівському соборі.

– Я твердо переконаний, що під час цих виборів ми маємо зробити все можливе, щоб наш прогрес у європейську та євроатлантичну інтеграцію не те, що не був зупинений, ми точно цього не дозволимо, а не був уповільнений.

Проголосував і другий президент України Леонід Кучма.

– Згадуючи попередні роки і те, що дістанеться з завтрашнього дня, після інавгурації, новому президенту, то мені його трошки навіть жаль. Добре розумієте: війна, якій не видно кінця, розділена Україна, економіка на грані дефолту, – не буду перераховувати все, які проблеми ще існують, бо під час виборчої кампанії вони були всім добре відомі

Напередодні приїзду Петра Порошенка у Будинку офіцерів голосував спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Він вистояв спільну чергу і віддав свій голос, закликавши всіх українців також прийти і проголосувати:

Андрій Парубій голосує Опубліковано Факти ICTV Неділя, 21 квітня 2019 р.

– На вулиці гарна погода, тому закликаю всіх бути на виборчих дільницях, бо від кожного голосу залежить доля наших дітей і Україна, якою вона буде завтра.

Як проходять вибори?

Загалом вибори проходять спокійно, а порушення – незначні. В деяких областях виборці намагаються голосувати без паспортів, кілька дільниць відкрились з незначним запізненням, десь не вистачає скриньок, а десь виборці фотографують свої бюлетені.

Втім, ані системних порушень, ані грубого ігнорування виборчого права не відбувається.

– Робота на дільниці почалась вчасно, без жодних порушень та проблем. Одна жінка з нашої комісії не знала, чи можна голосувати по закордонному паспорту, але ми їй швидко пояснили, – розповідає Фактам ICTV голова комісії однієї зі столичних дільниць.

Не відкрилась лише одна дільниця, що знаходиться у Донецькій області. Там мають проголосувати 192 виборця. Втім, голова ЦВК Тетяна Сліпарчук зазначила, що 31 березня тут проголосували лише чотири особи:

– Дільниця дійсно знаходиться в складному районі. Ми перебуваємо у постійному контакті з главою Донецької ОДА і ми вирішимо цю проблему, – додала вона.

Є й кумедні випадки. На Дніпропетровщині, приміром, чоловік у нетверезому стані повідомив про мінування дільниці. Він демонстративно кинув рюкзак на підлогу, заявивши, що там бомба. Так чоловік хотів розіграти членів комісії.

А у Київській області громадянин втік з дільниці з виборчим бюлетенем.

За кого голосують виборці?

На дільницях з самого ранку збираються невеличкі черги – хтось поспішає проголосувати перед роботою, хтось – перед походом у церкву. Станом на 11 годину, явка виборців становить 18,04% (31 березня на цю годину явка становила 16,65%). Найактивніше голосують у Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях.

Загалом сьогодні очікують побачити 30,3 млн виборців. Нагадаємо, у першому турі явка склала 63,5%, а це приблизно 18,8 млн осіб.

Факти ICTV дізнались, як українці голосують і кого з кандидатів підтримують.

– Я голосував не за конкретну людину, я голосував проти влади, – зізнається один з виборців.

На відміну від нього, інша жінка навпаки голосувала за чинного президента. Вона зазначає, “оцінювала, наскільки кожен з кандидатів може допомогти країні рухатись далі”:

– Я не проти Володимира Зеленського. Він молодець і багато чого досяг, але поки йде війна і Україна не стала на ноги, я вважаю, що експериментувати доволі ризиково.

Якщо хтось з громадян свій вибір зробив давно, то деякі обирали в останню мить. Інші ж підійшли відповідально, вивчивши програми кандидатів та проаналізувавши їхні заяви:

– Кандидата обирала, виходячи з наявних компетенцій до тієї роботи, якою він збирається займатись. Аналізувала, які плани формулює на майбутнє для реалізації зовнішньої і внутрішньої політики.

А що за кордоном?

Тим часом у Австралії вже закрилась дільниця. Вона працювала до 13:00 за київським часом. Загалом за кордоном функціонує 101 виборча дільниця у 72 країнах світу. Останньою закриється дільниця у Сан-Франциско – о 6:00 ранку 22 квітня.

У Празі традиційно збираються черги. За півгодини до відкриття дільниці біля посольства вишикувались виборці. У першому турі там також був ажіотаж – люди по кілька годин чекали, аби проголосувати.

Польща, де перебувають мільйони наших заробітчан, також в очікуванні голосування. Жителі Кракова та Варшави вишикувались перед дільницями, аби зробити свій вибір.

У першому турі виборів на закордонних дільницях переміг чинний президент Петро Порошенко.

А які результати голосування другого туру, дізнаємось безпосередньо після закриття дільниць. Нагадаємо, о 20:00 сайт Факти ICTV оприлюднить результати екзит-полів.

Лілія Ященко