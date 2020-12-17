Емоційне вигорання: 5 правил зменшення ризику синдрому

З 2019 року синдром емоційного вигорання офіційно включений в міжнародну класифікацію захворювань. З ним часто зіштовхуються люди, чия робота передбачає спілкування з великою кількістю осіб.

Емоційне вигорання – доволі неприємний стан, який викликає постійну тривожність, роздратування та невдоволеність.

Як мінімізувати ризик синдрому емоційного вигорання

Передусім необхідно взяти відповідальність і зайнятися налагодженням робочого режиму. Проаналізуйте свій психологічний стан.

Якщо ви бачите зміни у настрої та вчинках, елементарно візьміть аркуш паперу та запишіть, що вас тривожить. Зазначте, які саме реакції виникають у різних випадках.

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По-друге, налагодьте режим роботи. Важливо не мовчати, а пояснити ситуацію колегам та керівництву. Детальніше про зменшення ризиків емоційного вигорання дивіться у сюжеті.

Емоційне вигорання медиків

Через пандемію коронавірусу, низькі зарплати та велике навантаження українські медики зіштовхуються з емоційним вигоранням. Лише у Києві за останній час звільнилася третина медичних працівників.

Як допомогти лікарям побороти емоційне вигорання, дивіться на Фактах ICTV.