Емоційне вигорання: 5 правил зменшення ризику синдрому
З 2019 року синдром емоційного вигорання офіційно включений в міжнародну класифікацію захворювань. З ним часто зіштовхуються люди, чия робота передбачає спілкування з великою кількістю осіб.
Емоційне вигорання – доволі неприємний стан, який викликає постійну тривожність, роздратування та невдоволеність.
Як мінімізувати ризик синдрому емоційного вигорання
Передусім необхідно взяти відповідальність і зайнятися налагодженням робочого режиму. Проаналізуйте свій психологічний стан.
Якщо ви бачите зміни у настрої та вчинках, елементарно візьміть аркуш паперу та запишіть, що вас тривожить. Зазначте, які саме реакції виникають у різних випадках.
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По-друге, налагодьте режим роботи. Важливо не мовчати, а пояснити ситуацію колегам та керівництву. Детальніше про зменшення ризиків емоційного вигорання дивіться у сюжеті.
Емоційне вигорання медиків
Через пандемію коронавірусу, низькі зарплати та велике навантаження українські медики зіштовхуються з емоційним вигоранням. Лише у Києві за останній час звільнилася третина медичних працівників.
Як допомогти лікарям побороти емоційне вигорання, дивіться на Фактах ICTV.