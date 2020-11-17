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Боротьба з Covid-19 та емоційне вигорання: як допомогти лікарям

За час пандемії лише у Києві звільнилась чверть лікарів. Причини різні: навантаження через коронавірус, низька зарплата, страх принести інфекцію додому. Але головна – моральний стан медиків, яких попри емоційне вигорання практично неможливо вмовити відвідати психолога.

Лікарі, з якими говорили, не раз порівнювали пандемію з війною. Як і на війні, є втрати, і постравматичний синдром у тих, хто воює.

Для того, щоб допомогти боротися зі стресом, створили гарячу лінію Стоп. Паніка. Медика. Однак проект не спрацював, бо вони схильні тримати переживання в собі.

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Вони не звикли звертатися до психологів. Хоча розуміють, що це потрібно. Тому покладаються на колег, родину і пацієнтів.

Президент Володимир Зеленський під час свого звернення у Верховній Раді заявив, що у 2021 році зарплати у медичних працівників значно зростуть – лікар зароблятиме щонайменше  20-25 тис. грн.

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