Енергетична революція у світі: Європа може імпортувати водень з України

Провідні країни поступово відмовляються від викопних видів палива, зокрема вугілля. Натомість – паливом майбутнього має стати водень.

Його можна виробляти просто з води, жодної шкоди природі. Водень став пріоритетом для країн ЄС.

За 30 років Європа планує припинити викиди вуглекислого газу в атмосферу. У Євросоюзі вже нині шукають, звідки імпортуватиме водень. І серед варіантів – Україна.

Фахівці відзначають: для України це чудовий шанс побудувати цілу нову галузь економіки.

Однак для цього доведеться й самим поступово відмовлятися від викопних видів палива. Адже водень на експорт можна буде виробляти лише з допомогою чистої електроенергії.

Попри всі технічні виклики, фахівці упевнені, воднева революція неминуча. І Україна має унікальну можливість узяти в ній активну участь, вивівши вітчизняну енергетику на абсолютно новий рівень.

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