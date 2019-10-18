Фермерам стало невигідно тримати корів – чи загрожує Україні молочна криза

Життя без молока і, як наслідок, без молочних продуктів – така перспектива чекає на українців. Селяни потроху відмовляються утримувати корів: корми дорожчають, а заводи забирають молоко тільки високої якості. Водночас, молочне фермерство добивають великі кредитні відсотки – брати не вигідно та й віддавати дорого.

Стандартна перевірка від молокозаводу вкотре довела високу якість продукції сімейної ферми Ходаріних із села Лоцкіне. Любов і Володимир з дитинства доглядають корів. Працюють коло них з п’ятої ранку і до пізнього вечора. Тож і молоко тут смачне і якісне.

Ще два роки тому родина тримала вісім корів і щодня їздила на базар здавати молоко. Тепер мають 20 тварин і автоцистерна заводу сама приїздить за продукцією. Сучасний корівник за пів мільйона гривень Ходаріни збудували власними руками.

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Проект корівника, доїльний апарат, поїлки, системи освітлення і вентиляції надав благодійний фонд Добробут громад. Тварин доглядають за канадською технологією. На обладнанні від благодійників родина зекономила 240 тис. грн. Без власних кормів утримувати корів невигідно, тож на своєму паї родина вирощує усе необхідне.

До Ходаріних приєдналися дві сімейні ферми із сусіднього району. В Миколаївській області загалом 10 таких господарств. Але деякі незабаром припинять свою роботу. У Баштанському районі з двох відкритих два роки тому, залишилася лише ферма Ходаріних, та й вони дотепер повертають кредит за придбаних корів.

До слова, Факти ICTV розповідали про молочний бунт на Волині.

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