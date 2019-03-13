Холодні кімнати та зламаний інвентар: як тренуються тернопільські біатлоністи

Чемпіони світу, Європи, Олімпійських ігор та паралімпійці. Зоряна історія тернопільського біатлону нараховує 45 років. Утім тренуються спортсмени та діти в дірявих черевиках і на поломаних лижах. А живуть у холодних будівлях, де стіни покрилися грибком, металопластикові вікна не закриваються, дерев’яні рами продуває наскрізь.

Здавалося б – показати високі результати в таких умовах неможливо, але українські біатлоністи ламають стереотипи. Вони отримують першість. Раніше спортивну базу утримувала область – на рік виділяла 600 тис. грн. Два роки тому фінансування припинили, бо планували передати у підпорядкування міністерства спорту. Відтоді комплекс завис у повітрі. Бракує не лише грошей, а й тренерів. А от здібних дітей, які мають усі шанси стати чемпіонами, тут достатньо.

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Окрім безгрошів’я є ще одна проблема – частину комплексу, де тренуються біатлоністи, хочуть забудувати – стрільбище, лижеролерну трасу та будівлі. Якщо комплекс роз’єднають, тут не тільки щоденні тренування, а й жодного змагання не проведеш. Будівництво посеред спортивної траси комплекс зруйнує. Врятує ситуацію передача його у підпорядкування держави, яка триває вже другий рік.

Загалом тут тренується 140 спортсменів. Як в таких умовах вони стають чемпіонами для західних колег – загадка.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що українські біатлоністи вибороли бронзу змішаної естафети.

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