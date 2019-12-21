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Факти / Україна

У зоні ООС використали лазерну зброю – постраждав військовий

На Донбасі бойовики використали лазерну зброю, внаслідок чого постраждав військовий.

У зоні ООС використали лазерну зброю – постраждав військовий

На Донбасі україський військовий отримав травму сітківки внаслідок використання лазерної зброї з боку бойовиків.

Ще один військовослужбовець дістав поранення внаслідок обстрілів, яких за добу нарахували 10.

Читайте: Дві доби на Донбасі: загинув боєць ООС, ще трьох поранено

Крім того, ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.

Раніше Факти ICTV писали, що міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна повернеться до ідеї розміщення миротворців на Донбасі, якщо можливості в рамках Мінських домовленостей будуть вичерпані.`

Фото: Міноборони України

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