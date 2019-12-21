У зоні ООС використали лазерну зброю – постраждав військовий

На Донбасі бойовики використали лазерну зброю, внаслідок чого постраждав військовий.

На Донбасі україський військовий отримав травму сітківки внаслідок використання лазерної зброї з боку бойовиків.

Ще один військовослужбовець дістав поранення внаслідок обстрілів, яких за добу нарахували 10.

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Крім того, ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.

Раніше Факти ICTV писали, що міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна повернеться до ідеї розміщення миротворців на Донбасі, якщо можливості в рамках Мінських домовленостей будуть вичерпані.`

Фото: Міноборони України