Підтримка виробника та обмеження на вивезення: як Україна рятує промисловість
Страждають підприємства від сировинного безладу.
Металурги довго домагались розуміння парламентарів у необхідності обмежень на легальний чи нелегальний експорт брухту. Лише до Туреччини відправляли кораблями тонни цінної сировини. Та врешті, ситуацію вдалось врегулювати – галузь не зупинилась, робочі місця були збережені.
Є певний поступ і в деревообробній сфері, однак тут мораторій на вивіз лісу-кругляку питання повністю не вирішив, адже спритні ділки везуть цінний деревину під виглядом дров.
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Підтримка власного виробника та обмеження на вивезення сировини також принесла перші результати в деревообробній галузі. Тут вдвічі зросли інвестиції, а експорт вже готової продукції збільшився на 40%.
Раніше Факти ICTV писали про 4 схеми незаконного вивезення деревини.