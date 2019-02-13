Підтримка виробника та обмеження на вивезення: як Україна рятує промисловість

Страждають підприємства від сировинного безладу.

Металурги довго домагались розуміння парламентарів у необхідності обмежень на легальний чи нелегальний експорт брухту. Лише до Туреччини відправляли кораблями тонни цінної сировини. Та врешті, ситуацію вдалось врегулювати – галузь не зупинилась, робочі місця були збережені.

Є певний поступ і в деревообробній сфері, однак тут мораторій на вивіз лісу-кругляку питання повністю не вирішив, адже спритні ділки везуть цінний деревину під виглядом дров.

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Підтримка власного виробника та обмеження на вивезення сировини також принесла перші результати в деревообробній галузі. Тут вдвічі зросли інвестиції, а експорт вже готової продукції збільшився на 40%.

Раніше Факти ICTV писали про 4 схеми незаконного вивезення деревини.

Опубліковано Лютий, 13 в 18:50



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