Історія бренду Zara. Як Амансіо Ортега увійшов у список найбагатших людей світу

За останні чотири десятиліття бренд Zara розвинувся від маленької торговельної точки в іспанському містечку до найбільшої мережі магазинів одягу в світі у понад 2 тис. магазинів.

Нову колекцію змітають з полиць за лічені години після надходження. Тож крамниці Zara вже тривалий час не потребують реклами. Зекономлені гроші вкладають у відкриття нових торговельних точок концерну Inditex.

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Компанія Inditex належить іспанському мільярдерові Амансіо Ортега. Він вигадав Zara ще в далекому 1975 році. А нині Амансіо посідає четверте місце в списку найбагатших людей планети з капіталом $64 млрд.

І хоча, він вже офіційно відійшов від справ, втім навіть у свої 80, як і раніше, часто виходить на роботу.

Ще з 13 років Амансіо почав працювати посильним у кравця, який шив одяг для багатих клієнтів. А незабаром став підмайстром італійського модельєра.

Втім, маленький кравець не лише шив, він одночасно спостерігав за бізнесом. Згодом закуповував недорогі тканини, піддивлявся модні лекала. Одяг виходив стильним і недорогим – тому розходився миттєво. Ортега доволі швидко заробив стартовий капітал.

Над брендовим одягом працює понад 400 дизайнерів. Вони розробляють його міксуючи сучасні тренди та власне бачення моди.

Zara є і в Україні. З 2003 року компанія почала не лише одягати весь світ, а й стала виробником домашнього текстилю та товарів для дому під брендом Zara Home.

Нагадаємо, plus-size модель вперше стала янголом Victoria’s Secret.

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