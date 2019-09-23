Зебри та фрукти. Екзотична колекція Dolce&Gabbana на Тижні моди в Мілані

На Міланському тижні моди Італійський модний дім Dolce & Gabbana, основна тематика – тропіки.

Жінкам пропонують обирати одяг соковитих відтінків з приталеними силуетами. Модним буде принт леопарда, зебри, жирафа, а також тропічних фруктів. Є в колекції і вбрання стриманіших кольорів, наприклад бежеві костюми із спідницями, шорти кольору хакі з атласними блузами.

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Шовкові сукні прикрасили малюнками папуг, тропічних фруктів і квітів. Представили в колекції також варіанти класичних костюмів і маленькі чорні сукні.

Нагадаємо, американська тенісистка Серена Вільямс відвідала тиждень моди у Нью-Йорку та презентувала свою колекцію.

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