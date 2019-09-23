Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Зебри та фрукти. Екзотична колекція Dolce&Gabbana на Тижні моди в Мілані

На Міланському тижні моди Італійський модний дім Dolce & Gabbana, основна тематика – тропіки.

Жінкам пропонують обирати одяг соковитих відтінків з приталеними силуетами. Модним буде принт леопарда, зебри, жирафа, а також тропічних фруктів. Є в колекції і вбрання стриманіших кольорів, наприклад бежеві костюми із спідницями, шорти кольору хакі з атласними блузами.

Дивіться: Колекція в стилі 80-х: Майкл Корс на тижні моди у Нью-Йорку

Шовкові сукні прикрасили малюнками папуг, тропічних фруктів і квітів. Представили в колекції також варіанти класичних костюмів і маленькі чорні сукні.

Нагадаємо, американська тенісистка Серена Вільямс відвідала тиждень моди у Нью-Йорку та презентувала свою колекцію.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дизайн нігтів 2019: модні тренди осені
Манікюр на осінь 2019: модні тренди сезону
Серена Вільямс презентувала свою колекцію на New York Fashion Week
Колекція в стилі 80-х: Майкл Корс на тижні моди у Нью-Йорку
Мілан зробив своїй 100-річній вболівальниці особливий подарунок
Латекс і анімалістичні принти: Лакуан Сміт на Нью-йоркському тижні моди
Син легенди Мілана Кафу помер під час гри у футбол
Українська модель у пікантній фотосесії з Криштіану Роналду для його бренду

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка