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Конфуз з Меланією Трамп: перша леді США не змогла перерізати стрічку

Конфуз в урочистий момент трапився з дружиною президента Сполучених Штатів – Меланією Трамп.

Сталося це на церемонії відкриття знаменитого Меморіалу Вашингтона після ремонту.

Меланії випала честь перерізати стрічку. Та от ножиці їй дісталися чи то тупі, чи просто несправні. Спершу вони не різали тканину, а потім їх і зовсім заклинило.

Зрештою, честь перерізання стрічки Меланії довелося передати іншому учаснику урочистостей.

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До слова, саудівську принцесу умовно засудили у Франції.

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