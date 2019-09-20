Копали під обстрілами та під прикриттям: сили ООС зайняли стратегічно важливі позиції

На передовій за 19 вересня було 13 ворожих атак.

На маріупольському напрямку терористи гатили з БМП і гранатометів. Біля Травневого, Луганського і Новомихайлівки – з мінометів. Також була атака по Золотому-4, де, до речі, заплановане розведення військ.

20 вересня окупанти з гранатомета обстріляли околиці Новолуганського. Втрат і поранених немає.

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За допомогою лопат один зі батальйонів змушений був штурмувати горлівську землю, аби зайняти нові стратегічно важливі точки. Під обстрілами бійці копали за спеціальною схемою: 2-3 людини копають один хід, інші 2-3 – з іншого боку, решта 5-6 їх прикривають.

Докопали до позицій бойовиків так, що тепер не лише бачать ворога, але й добре чують. Нові позиції не лише покращують тактичний стан, але й забезпечують військових паливом. В окопах знайшли поклади вугілля.

Військові переконують: ще трохи часу, і вся Горлівка буде нашою, але за умови, якщо не буде наказу відходити назад.

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