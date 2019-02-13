Крилаті ракети та агресивні дії Росії: про що говорили міністри оборони Альянсу у Брюсселі

Агресивні дії Росії викликають занепокоєння всього світу. НАТО дає Кремлю півроку або на вихід із програми про нерозповсюдження крилатих ракет, або ж на їхнє знищення.

Міністри оборони Альянсу з’їхались у Брюссель із самого ранку. У центрі уваги – російські крилаті ракети. Західні розвідки постійно вказують на нові й нові місця, де встановлена зброя, що може влучити на відстань від 500 кілометрів. Та Росія каже: це помилка.

До 2020 витрати на оборону мають зрости до 100 мільярдів на рік. Також країни не повинні зменшувати витрати – і віддавати принаймні 2% ВВП. Також НАТО розробляє план швидкого реагування. Також це має назву чотири тридцятки, коли за місяць можна терміново скликати 30 бойових кораблів, стільки ж механізованих батальйонів і 30 повітряних ескадрилей. Усю цю інформацію Генсек донесе до міністр закордонних справ Лаврова під час Мюнхенської конференції безпеки уже післязавтра.

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Що робити Україні у цій ситуації – велике питання. Адже ми – один із підписантів угоди. Також, за словами українських дипломатів НАТО постійно консультується із Києвом, у тому числі і з цього питання. Вже завтра у штаб-квартирі про це говоритиме наш міністр оборони Степан Полторак.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла зміни до Конституції щодо курсу на членство в ЄС і НАТО.

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