Кремль вчергове переклав провину за нерозведення військ на Київ
Кремль вкотре звинуватив Київ у неготовності розводити війська. Цього разу ситуацію прокоментував голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков. Він вважає, що готовність Києва до розведення нульова.
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У Twitter Пушков зазначив, що поки Зеленський умовляє добробатів покинути позиції, момент зустрічі у нормандському форматі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зсувається.
Москва нещодавно навіть пригрозила призупинити підготовку до зустрічі. За домовленістю головною умовою розведення є дотримання тиші на певних ділянках протягом тижня. Та бойовики постійно обстрілюють позиції українських військових.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая новим головою Луганської ОДА.