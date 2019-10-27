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Кремль вчергове переклав провину за нерозведення військ на Київ

Кремль вкотре звинуватив Київ у неготовності розводити війська. Цього разу ситуацію прокоментував голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков. Він вважає, що готовність Києва до розведення нульова.

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У Twitter Пушков зазначив, що поки Зеленський умовляє добробатів покинути позиції, момент зустрічі у нормандському форматі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зсувається.

Москва нещодавно навіть пригрозила призупинити підготовку до зустрічі. За домовленістю головною умовою розведення є дотримання тиші на певних ділянках протягом тижня. Та бойовики постійно обстрілюють позиції українських військових.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая новим головою Луганської ОДА.

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