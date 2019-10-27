PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ біля Петрівського

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати розведення військ і перешкоджають роботі ОБСЄ.

Безпілотник ОБСЄ

Біля Петрівського, де планується розведення сил, бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ.

Як повідомляють у штабі ООС, незаконні збройні формування регулярно відкривають вогонь по безпілотниках місії та протидіють роботі таких апаратів засобами радіо-електронної боротьби.

Читайте: Всі готові до розведення сил: Зеленський відвідав Золоте та поспілкувався з місцевими

Таке перешкоджання роботі свідчить про те, що противник намагається не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, та інших порушень.

Нагадаємо, раніше бойовики зірвали розведення сил в районі Богданівки.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Всі готові до розведення сил: Зеленський відвідав Золоте та поспілкувався з місцевими
Всі готові до розведення сил: Зеленський відвідав Золоте та поспілкувався з місцевими
Почути ворога без видимості. Як осінній туман ускладнює ЗСУ роботу на передовій
Почути ворога без видимості. Як осінній туман ускладнює ЗСУ роботу на передовій
Бойовики зірвали розведення сил в районі Богданівки
Бойовики зірвали розведення сил в районі Богданівки
ООС: під час виконання завдання загинув боєць Нацгвардії
ООС: під час виконання завдання загинув боєць Нацгвардії
Горить в кілометрі від житлових будинків: бойовики обстріляли околиці Верхньоторецького
Горить в кілометрі від житлових будинків: бойовики обстріляли околиці Верхньоторецького
Доба на Донбасі: бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ – є загиблий
Доба на Донбасі: бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ – є загиблий
Шпигуни в ООС: як бойовики вербують водіїв Донбасу на службу в “ДНР”
Шпигуни в ООС: як бойовики вербують водіїв Донбасу на службу в “ДНР”
Ми не здаємо і не здаватимемо позиції – Бондар про розведення сил на Донбасі
Ми не здаємо і не здаватимемо позиції – Бондар про розведення сил на Донбасі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка