Бойовики на Донбасі продовжують порушувати розведення військ і перешкоджають роботі ОБСЄ.

Біля Петрівського, де планується розведення сил, бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ.

Як повідомляють у штабі ООС, незаконні збройні формування регулярно відкривають вогонь по безпілотниках місії та протидіють роботі таких апаратів засобами радіо-електронної боротьби.

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Таке перешкоджання роботі свідчить про те, що противник намагається не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, та інших порушень.

Нагадаємо, раніше бойовики зірвали розведення сил в районі Богданівки.