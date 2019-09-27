Лікування холодом: як працює Центр болю у Вінниці

У Вінниці відкрили Центр болю, в якому використовують кріолікування. Це досить проста і дешева процедура – всього півтори тисячі гривень, але надзвичайно дієва. Хто роками не міг повноцінно жити через біль після травм чи операцій – забувають про страждання.

Центр працює лише місяць, але вже допоміг десяткам пацієнтів.

У нестандартній операційній, де всього за 30 хвилин людина позбавляється болю, лише кушетка і декілька апаратів.

Керівник Центру лікування болю Дмитро Дмитрієв рятує людей методом заморожування – креодиструктор дістається до нерва, який завдавав людині страждання, і блокує його.

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Заморозку або лікування кріозондом уже давно практикують у світі як ефективний спосіб боротьби з болем. Для України – це новинка.

Створити Центр болю вінницькі медики хотіли вже давно. Після допомоги благодійників організували його на базі ендокринологічного диспансеру. Тут лікують діабет, що вражає ноги, руки та спину. Люди роками страждають від нестерпних мук, які не пом’якшують жодні препарати.

Апарат, який блокує біль холодом, коштував 600 тис. грн. Спочатку його випробовували в Києві, але повноцінно він запрацював у Вінниці. Медики вже мріють перетворити центр на повноцінне відділення і рятувати від болю тисячі пацієнтів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Великій Британії намагаються лікувати алкоголізм за допомогою екстазі.

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