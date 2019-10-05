Лобстери і китайські пельмені: новий формат закладів Kyiv Food Market

У Києві відкрився новий для міста формат закладу Kyiv Food Market. Це спільний проект двох відомих рестораторів: автора Міського ринку їжі в Одесі Алекса Купера і власника мережі La Famiglia Михайла Бейліна.

Нове місце викликало справжній фурор серед киян.

У колишніх цехах на двох поверхах розмістилися 3 бари і 22 ресторани, які представляють різноманітні кухні.

Китайські пельмені обійдуться у 55 грн, хумус у 135, а екзотичні лобстери – 400 грн. Усі морепродукти свіжі, виставлені на кризі і їх постійно зволожують.

Місце стало одразу популярним, щоб потрапити – люди стоять у черзі на вулиці, навіть незважаючи на прохолодну погоду.

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До слова, раніше Міський ринок їжі в Одесі проінспектували наші журналісти з Ситий в7. Це гастрономічний проект, де зустрічаються різноманітні кухонні культури. Чим дивує це місце і чому воно таке популярне – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

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