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Лучанин розробив візок-всюдихід для людей з особливими потребами

Луцький майстер розробив триколісний візок для людей з особливими потребами. На ньому можна запросто відправитися в гори, до лісу та навіть прогулятися піщаним пляжем десь на морі. Ідеєю створення такого візка чоловік захопився коли дізнався про проект На трьох колесах, який започаткували львівські волонтери. Тепер організовує прогулянки і міркує над серійним виробництвом.

Візок-всюдихід лучанин Олег Бондарук змайстрував за три місяці. Складав його дома, у вільний час. Усі деталі купував в магазині. І нині результатом задоволений, бо головний засіб для пересування особливих людей легкий, зручний та легко долає будь-які дороги: піщані, болотисті та всипані камінням.

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Чоловік побачив диво-візок у львів`ян, які започаткували проект На трьох колесах, і втілюють в життя мрії людей, які самі не можуть ходити. Нещодавно і сам лучанин на триколісному візку за 3 години підкорив півтора кілометрову гору Пікуй в Карпатах. Йому допомогли волинські патрульні та львівські волонтери.

28-річна Варвара вперше за рік виїхала до лісу. На звичайному візку, яким користується дівчина, тут не проїдеш.

Керувати триколісним всюдиходом не важко, під силу майже усім.

Такий варіант спортивного візочка у сім разів дешевший, ніж закордонний аналог. Якщо налагодити власне серійне виробництво всюдиходів, вони стануть доступними всім.

Чоловік шукає однодумців, щоб разом втілити якомога більше мрій людей, які самі з цим не впораються.

До слова, у Києві відбувся конкурс для дітей з інвалідністю.

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