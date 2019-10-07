Литва зупинила трудову еміграцію: як вдалося повернути заробітчан

Поки Україна думає, як зупинити масову трудову міграцію – Литві це вдалося. Свого часу із країни виїхав кожен п’ятий житель, молодь шукала кращого життя, освіти, вищих зарплат. Нині всіляко заохочують, по-перше, не виїжджати, а по-друге – повертатися.

Населення Литви нині менше Києва – 3 млн. Щойно країна вступила в ЄС, литовці змогли законно працювати в Європі.

Дивіться: Більше €1 тис. на місяць! Які умови роботи в Чехії та чому українці в тренді

Найбільше виїжджала молодь. Частина студентів критикує якість викладання, також скаржаться, що не всі сучасні спеціальності викладають у Литві.

Але вже зараз у Литві розглядають законопроект, за яким кількість бюджетників у вишах збільшиться з 50% до 80%. Таким чином зможуть зберегти в країні молодь, яка не може дозволити собі освіту і їде на заробітки.

Те, що молодь мандрує і шукає себе – це норма для нинішньої Європи, а от завдання держави – гарантувати гідну зарплату в Литві, і це стимулює повертатися.

За офіційними даними, еміграція в Литві нарешті зменшується. За рік виїжджають майже 10 тис. місцевих, але повертаються 14 тис. Колишній президент Литви Валдас Адамкус переконаний, що люди усвідомлюють плюси Балтійської країни.

Нагадаємо, Литва готується до можливого вибуху білоруської АЕС, яку будує Росія.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.