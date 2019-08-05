Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск опублікував фото королеви Єлизавети в образі телепузиків.

Ілон Маск опублікував у своєму Twitter фото королеви Єлизавети в образі телепузиків.

На колажі королева знаходиться на тлі відповідної декорації в різнокольорових пальто. Кольори одягу Єлизавети відповідають кольорам костюмів персонажів мультфільму.

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Фото він назвав Queen і додав емодзі бджоли. Разом виходить queen bee – бджоломатка. Що мав на увазі Маск – невідомо.

Підписники бізнесмена вирішили, що Ілону Маску потрібно як слід виспатися.

– Заради Бога, Ілоне, зараз четверта година ранку! Йди спати! – написав один з них.

Інший підписник вирішив, що мільярдер сильно запрацювався.

– Ілоне, нам слід турбуватися про тебе? – написав він.

Раніше Маск опублікував фотографію з вогнеметом від своєї компанії The Boring Company після того, як його запросили взяти участь в шок Повелитель мемів.