Мінеру мосту Метро Олексію Бельку обирають запобіжний захід – що йому загрожує

Олексію Бельку, який у середу погрожував підірвати міст Метро в Києві, нині обирають запобіжний захід. Засідання триває у Дніпровському районному суді столиці. 42-річному чоловіку інкримінують свідомо брехливе повідомлення про мінування і хуліганство. Йому загрожує покарання – від штрафу до восьми років тюрми. Прокуратура просить взяти Белька під варту.

Засідання проходить в тисняві. Десятки відеокамер та журналістів. Зал змушені були замінити, бо всі охочі не вміщались. Затриманий перед початком засідання поспілкувався з журналістами. Сказав, що не збирався підривати міст, а лише хотів привернути до себе увагу адже мав проблеми з працевлаштуванням та дівчиною, не мав грошей та кілька днів жив в автомобілі.

Перед початком засідання Олексій Белько вибачився перед киянами за свій вчинок.

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Прокуратура Києва просить арештувати горе-мінера на 60 діб. Чоловіку інкримінують дві статті – Хуліганство із використанням вогнепальної зброї та Неправдиве повідомлення про мінування. Якщо доведуть провину – його можуть кинути за грати на вісім років.

До речі, статті перекваліфікували, коли з’ясувалося, що ніякої вибухівки в нього не було.

Прокурор запевнив, що в слідчому ізоляторі Белько буде в більшій безпеці.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що готовий взяти Белька на поруки.

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