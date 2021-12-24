У суботу, 25 грудня, коли християни західного обряду святкують Різдво, в Україні потепліє в середньому до 0 градусів, місцями очікується мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця.

За прогнозами Укргідрометцентру, на Півночі країни дощ з мокрим снігом, на Житомирщині вдень без опадів. Вночі від -1 до -4, вдень -1 +1.

У південних регіонах у суботу буде сухо, інколи визиратиме сонце. Нічна температура 0 +2, вдень потепліє до +4 +7.

У Центрі також переважно сухо, опади можуть зачепити лише Полтавську область. Вночі -1 -3, вдень температура повітря підвищиться до +1 +3.

Західні області частково опиняться в зоні опадів. Мокрий сніг з дощем очікують на південному заході.

Температура повітря протягом доби – від -1 до +1.

Опади у вигляді мокрого снігу з дощем прогнозують і на Сході України. Вночі тут -2 -6, вдень -1 +2.

У Києві 25 грудня опади, вночі -2 -4, вдень близько нуля градусів.