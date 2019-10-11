Можна почати з $20. Як придбати акції Google чи Facebook і заробити статок

Купівля цінних паперів світових гігантів як Facebook чи Amazon – справа на лише американських багатіїв чи просунутих брокерів. Нині кожен українець може володіти акціями світових компаній і заробляти на цьому. Це вдала і надійна альтернатива депозиту.

Але прибуток не миттєвий, треба забути про вкладення на мінімум 5 років, щоб воно суттєво зросло. Така схема для американців така ж звична, як і сходити в магазин за продуктами. Там кожен другий володіє цінними паперами.

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Українцям це теж під силу, головне, визначитися, у що інвестувати. Надійний спосіб – вкласти гроші в американський індексний фонд.

Це як покласти кошти на депозит. Але не у конкретний банк, а в об’єднання найпотужніших компаній США, як Google, Facebook чи Amazon. Прибуток не миттєвий, але стабільний.

Цей варіант найпростіший для людини, яка не знається на фінансовому ринку. Спочатку майбутньому інвестору треба сконтактувати з брокером. Стартова сума вкладень може бути і $20 і $50 тис.

Поки що єдиний американський брокер який обслуговує українців – Interactive Brokers. Він топовий в Америці і його контролює спеціальна валютна комісія.

При реєстрації треба завантажити довідку про доходи і сплату податків та паспорт. За послуги брокер зніматиме символічні гроші.

Поповнити свій рахунок можна через будь-який банк. Дуже зручно це зробити онлайн, поки що це можливо лише через Приват24.

На рахунок можна перерахувати одразу $10 тис. чи відкладати по $100 щомісяця. Для американців це спосіб забезпечити безбідну старість на додачу до пенсії.

Найкращий час для інвестицій вже близько – це світова фінансова криза. Це насправді тактика найвідоміших інвесторів і мільярдерів планети.

Статистика свідчить, що українці поки не біжать інвестувати у Apple чи Facebook. Але володіти цінними паперами світових гігантів нині перевага не лише заморських багатіїв. Українці теж можуть заробляти на фінансовому ринку США, головне знати як.

Нагадаємо, українські фізособи збільшили вкладення в ОВДП понад в 2 рази.

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