На Київщині підприємець без відома місцевих записав на себе землі двох сіл

Жителі Пантеліївки на Київщині випадково дізналися, що частина їхнього села – геть не їхня. Її взяв у розпорядження місцевий підприємець, загалом 650 гектарів. Місцеві здійняли бучу, вимагають перевірки, хто і на яких підставах все це прокрутив і сподіваються відвоювати свої землі.

Частину Пантеліївки, сусідньої Мусіївки і трохи земель довкола, загалом приблизно 650 гектарів взяв у розпорядження місцевий підприємець.

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Документи оформили під кінець минулого року за згодою трудового колективу місцевого сільгоспкооперативу – це до 20 людей, потім частина відмовилася від рішення. Більшість про те, що діється, нічого не знала. Сільський голова запевняє, що теж про таке не чула.

Власник підприємства переконує, що про ділянки всередині сіл голова знала. Директор підприємства пояснює, що колись ці землі були колгоспні, а кооператив – його правонаступник.

Документи оформляв реєстратор з іншого району, погодження дав місцевий геокадастр.

Тим часом жителі Пантеліївки та Мусіївки сподіваються відвоювати свої території.

Нагадаємо, всі рішення, які прийматиме Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру публікуватимуться на сайті.

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