Новий хіт махінацій з нерухомістю: як продають квартири з людьми

На українському ринку нерухомості процвітає новий хіт махінацій – продають гуртожитки чи житло разом з мешканцями. Справжні власники випадково дізнаються, що такими вже не є у реєстрі.

У Вінниці родини військових, забажавши приватизувати своє службове житло, дізнались, що воно вже давно їм не належить. Так вписано у реєстрі про майнову власність.

Все через непорозуміння між колишніми забудовниками, які ще у 90-х почали споруджувати багатоповерхівку. Тоді ж будівництво заморозили через нестачу коштів. Частку у одного із підприємств викуповує міністерство оборони, і роздає квартири військовим.

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Все б добре, але коли службові квартири почали приватизувати, то виявилось, що кооператив Мрія, який разом з Міноборони будував багатоповерхівку, окрім своїх осель, розпродує і військові.

Пояснюючи, міністерство не правильно оформило купівлю-продаж з колишнім власником, і тепер Мрія єдині, хто володіє багатоповерхівкою.

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Опубліковано Вересень, 25 в 20:00



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