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На передовій посилюється напруження: Авдіївка регулярно фігурує у зведеннях

На окопній війні ретельно пильнувати ворога так само важливо, як і влучно стріляти.

Краще розгледіти противника поки що заважають зарослі. Але  невдовзі зелень спаде і тоді перевага буде за тим, хто краще замаскувався.

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Авдіївка регулярно фігурує у фронтових зведеннях. Про оголошене ще влітку безстрокове перемир’я бійці тут вже й не згадують.

– Для воїнів завжди затишшя – це неспокійно на душі. Коли стріляють – воно більш менш спокійно. Знаєш, що не зайдуть групи ніякі, – зізнаються бійці.

Нагадаємо, проведення референдумів щодо питань ОРДЛО може бути небезпечним у нинішніх умовах, заявив нардеп від фракції Слуга народу Богдан Яременко.

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