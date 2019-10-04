Проведення референдумів щодо питань ОРДЛО може бути небезпечно у нинішніх умовах, заявив нардеп від фракції Слуга народу Богдан Яременко.

Всеукраїнський референдум щодо законопроектів про особливості місцевого самоврядування на території окремих районів Донецької та Луганської областей, а також щодо питань про місцеві вибори на територіях ОРДЛО, може поставити під загрозу врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це в ефірі українського телеканалу заявив нардеп від фракції Слуга народу Богдан Яременко.

– Потрібно бути обережними з тим, що ми обіцяємо, – сказав він.

При цьому Яременко вважає, що влада повинна вести політику відкритості з суспільством.

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– Але обіцяти те, що може бути навіть небезпечно я б не поспішав, – додав нардеп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори на Донбасі можуть бути проведені лише за законодавством України.