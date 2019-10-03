Тактика випаленої землі. Бойовики стріляють по військових трасуючими снарядами

На передовій за 2 жовтня обстрілів стало значно більше, ворог гатив 30 разів. Один наш армієць зазнав поранення.

Найактивніші атаки були біля Золотого, Павлополя, Новотроїцького, Новолуганського, Авдіївки і Водяного.

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Чужинці застосовують тактику випаленої землі. Гатять по опорниках армійців із трасуючих снарядів. Вони в польоті світяться, а при влучанні займаються.

Щоб замаскувати свої основні позиції, окупанти облаштовують пересувні вогневі точки, поближче до укріплень українських бійців.

У наших військових одна мрія на всіх – нарешті прогнати загарбників із рідної землі.

Нагадаємо, українські військові відзначають активність ворожих снайперів.

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