На півдні дощі, а на півночі – посуха: прогноз погоди в Україні на вересень

В Україні 3 вересня ще більше похолодає і підніметься сильний вітер – до 20 метрів в секунду. У Києві завтра нічна температура впаде до +8 градусів.

Тим часом експерти Українського гідрометцентру прогнозують, що всього у вересні температура повітря в західних регіонах складе від +13 до +15 градусів, на сході – до +16 градусів, а на півдні буде тепліше – до +20 тепла.

Південно-східні області будуть накривати опади, незвичні для цих регіонів. А ось на півночі ймовірно буде посуха.

Незначне потепління буде у другій половині вересня. А ось жовтень може бути навіть по-зимовому холодний. Температура може опуститися до нуля і нижче, синоптики навіть прогнозують сніг.

Водночас тепло ще буде повертатися в листопаді та навіть у грудні.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що погода в Україні восени буде суха і без опадів. Це може спостерігатися через Азорського антициклону.

Також на українців восени чекають ранні заморозки. А періоди дуже теплої погоди можуть бути ще у вересні.

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