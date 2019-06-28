На Закарпатті оновили Іршавський суд: скільки витратили та що зробили

На Закарпатті з’явилася перша сучасна будівля суду, яка відповідає європейським стандартам. Приміщенню, де розташований Іршавський районний суд, майже сто років. Його упродовж трьох років перебудовували й реконструювали.

Нині в суді є пандуси, просторі коридори, розширені зали судових засідань, сучасна система відеоконференцзв’язку та шрифт Брайля на кожній табличці.

Три роки тому столітню споруду знищив вогонь. Тоді і взялися за ремонт. Площу розширили вдвічі, добудували другий поверх. Нині тішаться новосіллям.

Іршавський суд невеликий. Тут 32 працівники і лише чотири судді. Для кожного з них звели окремий зал. Із новими меблями, сучасною системою відеозв’язку та чистою питною водою на столах. Замість металевих кліток – камери із спеціального захисного скла.

Подбали і про підсудних. Відремонтували конвойний блок із двома камерами та окремим санвузлом. На вулиці пандуси і кнопка виклику працівника, який допоможе людям з інвалідністю. Тут просторі коридори, всюди інформаційні табло.

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Оновлення Іршавського райсуду коштувало майже 12 млн грн. Гроші з держбюджету. За останні чотири роки в Україні оновлено 70 судових приміщень. Ще 15 – відкриють цьогоріч. Уперше за роки незалежності держава має кошти на спорудження нових будинків Феміди. І тепер темпів не збавлятимуть, бо капітального ремонту потребує половина судів.

Також зведення нового суду розпочали в Хусті. Усього ж на Закарпатті 13 райсудів, що очікують на реконструкцію і капітальний ремонт.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що аеропорт Київ закриють на ремонт.

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