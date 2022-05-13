Острів Зміїний, який тимчасово окупували російські війська, має стратегічне значення для України. А тому наша держава боротиметься за нього до останнього.

Про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Він пояснив, що острів є стратегічно важливим не лише для України, а й для російських окупантів. Позиції на Зміїному дозволяють контролювати як надводну так і повітряну обстановку на півдні нашої держави.

Крім того, острів має стратегічне значення з точки зору можливої висадки морського десанту РФ. Як пояснив Буданов, саме із Зміїного РФ може спробувати висадити свій десант на окуповані території Придніствров’я (Молдова), що межує з територією України.

У зв’язку з цим голова розвідки наголосив, що Україна продовжуватиме боротьбу за острів стільки, скільки буде потрібно.

– Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України… Острів Зміїний – це територія України, і ми її будемо деокуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії РФ на території “ПМР” (“Придністровської молдавської республіки”, – Ред.), з якої вони можуть атакувати західну частину України, – зазначив Буданов.

Як відомо, російські війська захопили острів Зміїний у перші ж дні повномасштабного вторгнення на територію України. Острів став символом українського спротиву, оскільки саме на Зміїному пролунала вже крилата фраза про “русскій корабль”.

Зараз дивляться

Зараз українська армія успішно атакує острів та не дозволяє російським загарбникам закріпитися на ньому. Українські військові знищили вже кілька катерів РФ поблизу Зміїного, підбили судно тилового забезпечення Всеволод Бобров та ліквідували російський вертоліт із десантом.

Джерело: ГУР Міноборони України